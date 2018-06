publié le 05/06/2018 à 18:34

C'est un homme d'ordinaire discret. Pour la première fois dans un média audiovisuel, le PDG de Lactalis s'exprime sur le scandale du lait infantile contaminé à la salmonelle, six mois après les faits.



"C'est la première fois que j'interviens à la radio. Je voudrais en profiter pour présenter toutes mes excuses auprès des familles concernées, à titre personnel mais aussi au nom de tous les collaborateurs du groupe. Nous avons failli à notre mission qui est de garantir des produits sains sur le marché et nous n'aurons jamais assez de mots pour nous excuser", confie Emmanuel Besnier.

Beaucoup ont reproché à Lactalis un manque de communication voire un "culte du secret". "Nous sommes un groupe discret, ce qui n'a rien à voir avec l'opacité ou tous les qualificatifs que l'on a voulu nous attribuer. Moi j'assume cette discrétion", se défend Emmanuel Besnier. "On n'a surement pas assez communiqué dès le début. Nos gênes font que l'on n'a pas été assez dans la communication", assume-t-il.

Des enseignements et des mesures

"Au sujet de Craon (Mayenne), nous avons toujours dit que nous ferons toute la transparence sur ce qui s'est passé, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, ce que nous ferons et ce que je ferai devant les députés jeudi prochain (le 7 juin, ndlr)"", assure le PDG de Lacalis.



Emmanuel Besnier assure avoir été "très touché" par le scandale sanitaire. "Je suis le premier consommateur des produits Lactalis. On se doit de donner le maximum pour garantir le caractère sain de tous nos produits. C'est quelque chose qui ne devrait pas arriver, qui ne doit pas arriver normalement", regrette-t-il, assurant que Lactalis a "tiré tous les enseignements de cette crise et pris toutes les mesures adéquates pour que ça ne puisse plus se reproduire".

L'usine de Craon est à l'arrêt depuis le 8 décembre. Depuis le 1er juin dernier, Lactalis procède à des tests sur de la poudre adulte, espérant un redémarrage sur la poudre infantile "dès l'été".



Lactalis à pris "toutes les mesures pour que ça ne se reproduise plus". Le groupe a d'abord arrêté et démantelé la tour numéro 1 de l'usine de Craon mise en cause dans le scandale sanitaire. De plus, des travaux importants ont été engagés sur le site pour la réorganisation et l'amélioration des process. Enfin, les analyses ont été renforcées et réparties sur deux laboratoires.



"Ce redémarrage est très encadré et il n'y aura aucune faveur de l'État sur ce redémarrage, ils sont très vigilants", assure Emmanuel Besnier.