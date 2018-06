publié le 13/06/2018 à 20:41

Emmanuel Macron a présenté ce mercredi 13 juin son programme social. Je ne crois pas qu'il y ait de virage à gauche du président de la République. En revanche, il y a une politique sociale d'Emmanuel Macron, et ça n'est pas la même chose. Dans sa vidéo, où il parle de "pognon de dingue", c'est pour montrer qu'en fait il ne veut pas diminuer les aides sociales, mais qu'il veut les utiliser autrement.



Ce n'est donc pas un virage à gauche, c'est la poursuite de ce qu'il a toujours dit depuis qu'il est là. En revanche, il a une politique sociale assez ambitieuse avec la prise en charge totale des prothèses dentaires et auditives et des lunettes.

En ce qui concerne la question de la dépendance, il donne des dates. De même il va y avoir dans quelques jours la présentation du plan contre la pauvreté et il y aura ensuite les retraites. Il y a une politique sociale, pas de rééquilibrage à gauche mais disons qu'il y a une volonté de rectification d'image.

Des privatisations pour une libéralisation de l'économie

Bruno Le Maire a annoncé qu'il allait procéder à des privatisations comme la Française des jeux ou Engie. Un signal libéral puisque Macron veut libérer l'économie. Il avance vite avec une vieille recette libérale : les privatisations. Elles ont l'avantage de ne pas passer par plus d'impôts et de permettre de se désendetter et de financer la montée en gamme de l'industrie française.



La moitié de l'électorat de François Hollande de gauche ayant voté pour lui est déçue. On voit bien qu'Emmanuel Macron est un séducteur impérieux qui fait passer l'autorité et la cohérence avant le charme et l'équilibre comme Clemenceau dont il est allé visiter la maison ce mercredi.