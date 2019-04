publié le 13/04/2019 à 14:38

Deuxième balle de match pour le Paris Saint-Germain. S'il ne fait aucun doute que le club de la capitale sera sacré champion de France pour la huitième fois de son histoire en 2019 (après 1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2018), la question est de savoir quand. Dimanche 7 avril, le match nul de Lille à Reims (1-1) avait ouvert la porte mais Strasbourg est venu gâcher la fête au Parc des Princes en tenant tête au leader (2-2).



C'est donc sur la pelouse de son dauphin, Lille (61 points), que Paris (81) peut mettre fin au suspense, à six journées de la fin de la saison. Un match nul suffit aux hommes de Thomas Tuchel pour être sacrés dans le Nord. En cas de victoire du Losc, l'écart serait de 17 points, alors qu'il n'en restera que 18 à prendre pour les hommes de Christophe Galtier. Les Parisiens pourraient dans ce cas de figure décrocher le titre à Nantes mercredi 17 avril (19h), en match en retard de la 28e journée.

Sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, un homme, s'il joue, sera particulièrement scruté : l'attaquant parisien Éric Maxim Choupo-Moting, auteur d'un incroyable raté qui a privé un partenaire d'un but tout fait dimanche dernier face à Strasbourg. Les jours qui ont suivi ont été rudes pour le Camerounais, risée des réseaux sociaux et impliqué quelques jours plus tard dans un accident de la circulation, sans gravité.

La rédaction vous recommande