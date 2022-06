Législatives 2022 : Rousseau regrette l'absence de parité de la Nupes lors d'un débat télévisé

L'ex-candidate à la primaire des Verts Sandrine Rousseau, se qualifiant elle-même sur son compte Twitter de "candidate écoféministe à l'élection législative" dans la 9e circonscription de Paris, ne comprend pas ce choix. "Ça ne va pas. Et ce n'est pas un détail les copains", écrit-elle sur Twitter en affichant une photo où figurent Ian Brossat, porte-parole du PCF, Adrien Quatennens, député de La France Insoumise, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste ainsi que Julien Bayou, secrétaire national d'EELV, qui débattait hier soir, jeudi 10 juin, dans l'émission France 2022 diffusée sur France 2.

Au début du débat, les journalistes ont commencé par reconnaître que les téléspectateurs pouvaient se demander : "pourquoi il n'y a que deux femmes sur dix sur le plateau ?". "Nous souhaitions évidemment qu'il y ait des représentants femmes et hommes à égalité, nous avons proposé à chaque parti d'envoyer un représentant et il se trouve que chacun des partis à envoyer très majoritairement des hommes plutôt que des femmes", ont déclaré les journalistes "en toute transparence".

Lors de ce débat, les représentants de la Nupes ont évoqué les principaux thèmes de la campagne électorale pendant près de 2h45 avec Brigitte Fouré, maire UDI d'Amiens, Jordan Bardella, président par intérim du Rassemblement national, Olivier Véran, le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, Guillaume Peltier, candidat de Reconquête!, Isabelle Florennes, candidate du MoDEM, et Charles Consigny, investi par Les Républicains. Les candidats ont pu présenter le programme de leur parti sur le pouvoir d'achat, les retraites ou encore la sécurité et la violence ainsi que la délinquance. L'éducation, l'écologie et l'international font aussi partie des thèmes qui ont été abordés lors du débat en vue des législatives qui auront lieu dès ce dimanche 12 juin.

Pour en savoir plus sur les projets des candidats et des partis, rendez-vous sur le comparateur de programme de RTL.

