Législatives 2022 : qui est Manuel Bombard, successeur désigné de Jean-Luc Mélenchon à Marseille ?

Il a été au cœur des campagnes présidentielles de Jean-Luc Mélenchon. Discret, novateur, fin stratège, Manuel Bompard a été choisi pour remplacer l’ex-député à Marseille, dans sa circonscription des Bouches-du-Rhône, pour les élections législatives. Pour la première fois, l'eurodéputé passera peut-être la porte de l'Assemblée nationale après les scrutins des 12 et 19 juin prochains.

Né dans la Loire, le trentenaire a grandi dans la Drôme aux côtés d’un père informaticien puis agriculteur et d’une mère fonctionnaire. Depuis plusieurs années déjà, Manuel Bompard est le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon. La relation de confiance entre les deux hommes n'est donc pas nouvelle.

Le docteur en mathématiques a rencontré l'actuel chef de file Insoumis en 2008 dans une librairie parisienne, raconte TF1. C'est à ce moment que Jean-Luc Mélenchon fonde le Parti de gauche, auquel Manuel Bompard adhère dès ses débuts et en devient secrétaire national en 2010. "J’étais séduit par le projet. Jean-Luc Mélenchon sortait du PS avec une vraie stratégie, pas pour construire une énième boutique marginale à gauche", a-t-il indiqué au Figaro.

C'est donc en 2008 que Manuel Bompard s'engage au Parti de gauche. En 2017, il devient directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon. En 2019, il est candidat de la France Insoumise aux élections européennes. Puis en 2022, il reprend son rôle de directeur de campagne pour Jean-Luc Mélenchon.

Il est à l'initiative des hologrammes de Mélenchon

Ingénieur spécialisé dans l’intelligence artificielle, il n'a pas peur d'innover. C'est en effet Manuel Bompard qui a eu l'idée de créer les fameux hologrammes de Jean-Luc Mélenchon. Une prouesse qui permettra au candidat insoumis de se démultiplier et de tenir un meeting dans plusieurs villes de France en simultané en 2017, comme en 2022. Lors du meeting du mardi 5 avril 2022, ce sont ainsi 11 hologrammes de Jean-Luc Mélenchon qui parlent simultanément dans 11 villes différentes.

En présentiel, à Lille, le candidat de la France Insoumise parle alors de "la plus incroyable bifurcation politique". Sur place, le directeur de campagne Manuel Bompard et l'organisateur Bastien Lachaud ont poussé un soupir de soulagement en fin de meeting. "Ce soir, c'était un pari technique avec 1.000 personnes impliquées, tout a fonctionné", ont-ils glissé dans les colonnes du Point.

Au bac, il a eu 20 en maths et 19 en physique

Dans un portrait publié par Libération, on apprend que Manuel Bompard revendique avoir "eu 20 en maths et 19 en physique". Une fierté partagée par Jean-Luc Mélenchon. "Ah ! Manu… il a la tête bien faite celui-là, il comprend tout mieux et plus vite que les autres. À chaque fois que j'ai un doute, je me retourne pour voir s'il est derrière moi", confie le leader insoumis.

Les personnes qui ont eu l'occasion de travailler avec lui parlent d'un homme autant "intelligent" que "raide". Souvent vêtu d'un jean et d'une paire de baskets, l'eurodéputé se décrit lui-même comme "cool".

Manuel Bompard, futur homme fort à gauche ? Il est encore trop pour le dire. D'autant que Jean-Luc Mélenchon est incontournable dans la campagne des législatives et entend bien devenir premier ministre.

Le mathématicien a encore marqué des points récemment. Il a été au cœur des négociations à gauche qui ont abouti à l’accord historique entre La France insoumise, le Parti Socialiste, Europe Écologie-Les Verts et le Parti communiste.

