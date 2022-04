Législatives 2022 : quel est l'enjeu financier derrière ces élections ?

Beaucoup de partis politiques ne sortent pas indemnes de l'élection présidentielle, notamment d'un point de vue financier. Toutefois, les rendez-vous électoraux de juin prochain devraient être un bol d'air pour certaines formations. Les élections législatives déterminent le budget accordé chaque année aux partis politiques pour les cinq ans à venir.

Tout d'abord, une première aide de l'État est versée aux partis dont les candidats ont obtenu au moins 1% des suffrages dans au moins 50 circonscriptions. L'aide est calculée en fonction du nombre de voix obtenues : chaque électeur rapporte 1,53 euro au parti. Ensuite, une seconde aide est attribuée aux groupes ou partis politiques présents à l'Assemblée nationale et au Sénat. Chacun des parlementaires rapportent 37.400 euros de dotation annuelle à la formation auquel il est rattaché. Pour rappel, 577 députés siègent à l'Assemblée nationale et 348 sénateurs au Palais du Luxembourg.

Le montant de ces aides publiques, votées dans le projet de loi de finances, s'élève à un peu plus de 66 millions d'euros pour l'année 2022. Le parti présidentiel est le premier bénéficiaire avec une dotation de près de 11 millions d'euros. Avec un nombre important de représentants au Sénat, les Républicains ont 9,1 millions d'euros d'aides publiques de l'État. Le Parti socialiste, l'UDI et le Modem ont reçu respectivement un peu plus de 3 millions d'euros alors que le Rassemblement national et la France insoumise, moins représentés, ont touché 299.000 et 636.000 euros pour l'année 2022.