Législatives 2022 : "Le président n'aime pas les campagnes électorales" fustige Bardella

Alors que Gabriel Attal pour la majorité, Clémentine Autain pour la Nupes et Jordan Bardella pour le RN se sont affrontés ce jeudi soir lors d'un débat télévisé, notamment sur le pouvoir d'achat et les retraites, le président par interim a regretté l'absence du président de la République, accusant ce dernier de se réfugier derrière la casquette de chef de guerre.

"On a un peu le sentiment que le président de la République n'aime pas les campagnes électorales", et "les Français se disent : ce président, est-ce qu'il s'intéresse à nous ?" a-t-il lancé sur BFM TV devant son représentant Gabriel Attal, ex-porte parole du gouvernement et actuel ministre de l'Action et des comptes publics, candidat aux Législatives dans la 10e circonscription des Hauts-de-Seine.

Cette accusation intervient alors même que le président de la République était en déplacement ce jeudi 16 juin à Kiev en Ukraine, pour y rencontrer notamment son homologue Volodymyr Zelensky, en pleine semaine d'entre deux tours des élections législatives.

"Plus qu'une image c'est un moment important", a répondu le représentant de la majorité, qui a accusé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen de s'être "opposés à ce qu'on soutienne les Ukrainiens", suscitant les protestations de ses contradicteurs. "Falsification de nos positions", a répliqué Clémentine Autain.

