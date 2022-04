Législatives 2022 : la SNCF sermonne un candidat après sa vidéo de campagne réalisée sur une voie ferrée

Un début de campagne et déjà un couac pour Artus Galiay, candidat LR pour la circonscription d’Europe du Nord. Dans la vidéo réalisée afin de lancer sa candidature aux élections législatives, le candidat avait en effet décidé de se faire filmer à proximité d'une voie ferrée. Un choix qui a fait tiquer la SNCF.

"En vous filmant au sein d'emprises ferroviaires en France ou à l’étranger et en partageant la vidéo sur les réseaux sociaux, vous mettez votre vie et celles des autres, notamment les plus jeunes, susceptibles de vous imiter, en danger" répond, sur Twitter, la compagnie en charge de l'entretien des chemins de fer, avant de rappeler que ce genre de comportement appelle des sanctions pénales.

"Ce type de comportement est pénalement puni de 6 mois d'emprisonnement et 3750 euros d'amende. Par ailleurs, toute propagande électorale est formellement proscrite sur le domaine public ferroviaire", rappelle le groupe. Le candidat LR a finalement conclu cet échange en affirmant que la vidéo a été tournée sur un passage piéton et non directement sur les voies.