Législatives 2022 : crispation autour du parachutage du gendre de Mélenchon à Villeurbanne

À Villeurbanne, ville dirigée par une cause plurielle et écologiste, l'union prônée par le maire est évidemment plébiscitée par les électeurs socialistes et insoumis.

Interrogés par RTL, ils confient vouloir "qu'il y ai deux partis de gauche qui se rassemblent et qu'on ne soit pas divisés à nouveau." Pour eux, c'est la seule option pour que la gauche remporte l'élection à Villeurbanne.

L'union oui, mais pas à n'importe quel prix pour Cédric Van Styvendael, le maire socialiste, qui voit d'un mauvais œil le parachutage envisagé par LFI à Villeurbanne de Gabriel Amard, gendre de Jean-Luc Mélenchon. Il confie à RTL regarder "avec beaucoup de circonspection le parachutage de Gabriel Amar". Selon lui, "c'est au moins la cinquième implantation qui est proposé". "Je ne pense pas que Gabriel Amar soit le bon candidat pour trouver un terrain d'entente pour l'union", ajoute-t-il.

Pour Agathe Fort, adjointe France Insoumise à la mairie, Gabriel Amard serait un candidat légitime au vu des 38% réalisés par Jean-Luc Mélenchon au premier tour à Villeurbanne. "Je trouve que ça serait logique d'avoir un candidat LFI étant donné les scores que nous avons à Villeurbanne", explique-t-elle, ajoutant que le gendre du leader Insoumis est originaire de la région.

Si le choix du candidat pose un problème au PS comme chez les Insoumis, ils sont tout de même certains qu'unis, ils sont quasiment sûrs de récupérer le siège de Villeurbanne, tombé dans l'escarcelle d'Emmanuel Macron en 2017.