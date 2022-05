Législatives 2022 : la Nupes commence à faire trembler la majorité présidentielle

À deux semaines des élections législatives, Élisabeth Borne a donné lundi 30 mai le coup d’envoi de la campagne officielle. La cheffe de la majorité s’en est notamment pris à la Nupes, évoquant son “malaise” et son “inquiétude pour le pays” face à Jean-Luc Mélenchon. “La Nupes, ce n’est pas le Front populaire, c’est un front renversé qui prétend combattre le RN alors que certaines convergences sont troublantes”, a-t-elle déclaré.



Il faut dire que la majorité et la Nupes sont au coude à coude dans les intentions de vote. L’objectif est donc d’activer la peur face aux Insoumis, alors que les sondages donnent une majorité moins large qu’à la sortie de la présidentielle à Emmanuel Macron, 290 à 330 élus selon les projections.



Alors que la fourchette basse correspond à un petit siège au-dessus de la majorité absolue, certains blêmissent à l’idée d’une majorité courte avec une opposition survoltée. “Si on finit avec 150 à 200 députés de la Nupes et 40 du Rassemblement national, l’Assemblée nationale sera cauchemardesque”, tremble ainsi un proche d’Emmanuel Macron.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info