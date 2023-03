Législative partielle en Ariège : second tour LFI/PS, camouflet pour Renaissance

La députée sortante Nupes/LFI Bénédicte Taurine et la socialiste dissidente Martine Forger seront opposées au second tour d'une législative partielle en Ariège, selon les résultats du 1er tour, dimanche 26 mars.

Bénédicte Taurine, candidate insoumise officiellement appuyée par l'union de gauche arrive en première position avec 31,18 % des voix, devant son opposante de gauche, Martine Froger, avec 26,42 %, soutenue par des cadres locaux du PS, et la présidente PS de l'Occitanie Carole Delga. Le candidat du Rassemblement national Jean-Marc Garnier arrive troisième, avec 24,78 % des voix, devant la candidate macroniste Anne-Sophie Tribout (10,69 %), qui était au second tour en mai 2022.

L'élection de 2022 avait été annulée en saison d'une erreur de distribution des bulletins de vote RN, qui avait privé le parti de Marine Le Pen d'une qualification pour le second tour.

