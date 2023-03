Congrès d'Horizons : Élisabeth Borne défend le "dépassement" de la droite et de la gauche

"Je ne renoncerai pas à convaincre. Je ne renoncerai pas à bâtir des compromis. Je ne renoncerai pas à agir" a lancé Élisabeth Borne, lors du premier congrès d'Horizon, qui s'est déroulé samedi 25 mars 2023 à Vincennes.

La Première ministre a poursuivi : "Je suis là pour trouver des accords et mener les transformations nécessaires pour notre pays et pour les Français". Élisabeth Borne a été récemment fragilisée, depuis le 49.3 déclenché sur la réforme des retraites et la motion de censure contre son gouvernement qui a échoué à neuf voix.

La cheffe du gouvernement a à la fois explicité la feuille de route assignée par Emmanuel Macron pour "élargir la majorité" relative, tout en plaidant à nouveau pour le "dépassement" entre la droite et la gauche, là où Horizons, parti membre de la majorité, est ancré à droite.

"Élargir notre majorité, c'est conclure des contrats de projets avec les uns et les autres, sans a priori, sans regarder nécessairement du même côté, et bâtir un agenda de réformes au service des Français. Je sais que je peux compter sur la mobilisation d'Horizons pour y parvenir", a dit la Première ministre.

Lors de ce congrès, Édouard Philippe a assuré que son parti "est et restera membre de la majorité". L'ancien Premier ministre a également plaidé la "nécessité absolue d'organiser le bloc central", y compris avec "des partenaires qui ne veulent pas être associés à la majorité", parmi Les Républicains qui étaient prêts à voter la réforme des retraites, mais aussi parmi les "sociaux-démocrates" qui ne se retrouvent pas dans la Nupes dominée par La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon.

