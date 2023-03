Législative partielle en Ariège : un test en pleine crise politique de la réforme des retraites

Le 26 mars prochain se déroulera en Ariège une législative partielle dont il faudra tirer des leçons. Lors de l'élection précédente, le candidat RN a porté réclamation après avoir raté le second tour de 8 voix. Des irrégularités ont été constatées et il faudra donc retourner aux urnes. La députée sortante porte l’étiquette Nupes, elle avait battu une candidate dissidente socialiste, mais cette fois-ci l'issue du scrutin est des plus incertaines. En effet, le retour aux urnes se fait après un mois de crise politique et de mouvements sociaux.

Les manifestations puis les actions "coups de poings" ont trouvé un terreau favorable en ces terres ariégeoises traditionnellement de gauche. Le 7 mars, la manifestation a réuni 16.000 participants, soit 10% de la population du département. Alors faut-il attendre un sursaut civique pour cette législative partielle ou le contraire ?



Chez les métallos grévistes d’Aubert et Duval, 1.000 salariés, première entreprise du département, on l’espère. Des Ariégeois reconnaissent que le débat sur la réforme des retraites a pu exciter le sens politique de quelques-uns. Mais bon nombre y voient au contraire l’impuissance des élus de la République. Des syndicalistes redoutent même que les débats au Parlement aient provoqué un dégout de la politique et de ceux qui la font. L’usage du 49.3 aurait conforté ce sentiment. Les propos du président de la République ont fini de creuser le trou entre le système politique et les revendications venues de la rue.

Alors beaucoup s'inquiètent d'une forte abstention, elle était de 44% au premier tour des législatives l’an dernier.

D’autres craignent que les électeurs qui se déplaceront fassent le choix des extrêmes.



Dans les rues de Foix, on croise des déçus qui ont perdu leurs repères et des convaincus que le vote ne sert plus à rien.

Les résultats de cette législative partielle seront un excellent indicateur de l’état d’esprit de l’électorat en pleine période politique et sociale particulièrement agitée.

