Les patients s'impatientent... Un collectif créé il y a quelques jours exige la légalisation du cannabis thérapeutique et qu'il soit remboursé par la Sécurité sociale pour un certain nombre de maladies comme le traitement de la douleur du cancer, l'épilepsie ou des maladies plus rares.



François-Michel Lambert, député écologiste a déposé une proposition de loi visant à légaliser le cannabis à usage thérapeutique, mais aussi récréatif. 21 pays d'Europe sur 28 ont déjà autorisé le cannabis thérapeutique, pourquoi la France est-elle aussi en retard ? "C'est toute la question (...) Je pense que les politiques ont peur d'expliquer aux citoyens le sens des projets que nous menons et on arrive à des blocages", indique-t-il.

Le député se dit "triste pour les personnes qui avaient besoin de ce cannabis thérapeutique et à cause d'un blocage dans les têtes des politiques n'ont pas pu en bénéficier. Heureusement, on va avancer mais ce n'est qu'un tout petit pas, par rapport à l'hypocrisie ambiante".

François-Michel Lambert demande à ce que l'utilisation du cannabis thérapeutique ou récréatif "soit encadré par des pharmacies, comme tous médicaments. On se fait des peurs de certains sujets et on crée une société perdante à tous les niveaux".



En ce qui concerne le cannabis récréatif, "il aurait un taux de THC extrêmement limité. Il serait produit en France par nos agriculteurs, sans pesticides. Il serait contrôlé par un monopole d'État et vendu par les buralistes, avec une traçabilité", explique le député.