Cannabis : la légalisation a boosté le nombre de consommateurs au Canada

Leur nombre est passé du simple au double. C'est le ratio de Canadiens qui ont déclaré avoir consommé du cannabis pour la première fois depuis octobre 2018 par rapport à l'année précédente. Le chiffre coïncide avec la légalisation dans le pays de cette drogue douce, révèle une étude officielle portant sur le premier trimestre 2019. Ainsi, 646.000 personnes se sont laissé tenter par une consommation de cannabis contre 327 000 un an plus tôt. Les hommes âgés de 45 à 64 ans sont les plus concernés.



Plus globalement, 18% des Canadiens de plus de 15 ans ont déclaré avoir consommé cette drogue, contre 14% lors des trois premiers mois de 2018. "Certains de ces nouveaux consommateurs en étaient à leur première consommation, tandis que d'autres étaient d'anciens consommateurs qui ont essayé de nouveau le cannabis après la légalisation", précise l'institut fédéral Statistique Canada..

Cette hausse des nouveaux consommateurs sera suivie à la loupe dans les prochains mois pour déterminer si elle est liée "à un désir d'essayer une substance autrefois illégale" ou si elle marque "le début de tendances à plus long terme", souligne Statistique Canada.

Légalisation ou pas, la consommation continue de rester plus élevée chez les hommes (22%) que chez les femmes (13%). Elle reste également plus courante chez les jeunes : près d'un consommateur sur trois est âgé de 15 à 24 ans.