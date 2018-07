Le rapprochement avec Bayrou, Ségolène Royal y avait déjà pensé en 2007

publié le 24/02/2017 à 16:09

"J'ai inspiré Obama et ses équipes nous ont copiés". Lorsque Ségolène Royal prononce cette phrase en janvier 2009, beaucoup l'avait accusé de manquer de modestie. L'ancienne candidate à la présidentielle se trouvait à l'époque à Washington, pour l'investiture de Barack Obama. Ses propos faisaient référence au séjour en France de l'équipe du démocrate, venue étudier le fonctionnement de son site Internet Désirs d'avenir. "Chez nous, ils ont enregistré les idées de 'gagnant-gagnant', de 'citoyen-expert'", avait estimé Ségolène Royal. Elle avait ensuite affirmé avoir répondu à une question "amicalement provocatrice (...) de façon humoristique".



Jeudi 23 février, au lendemain de l'annonce de l'alliance entre François Bayrou et Emmanuel Macron, la ministre de l'Environnement a rappelé qu'elle était là aussi déjà à l'origine d'une proposition d'alliance avec le candidat centriste, en 2007. "Cela nous ramène à 10 ans en arrière. J’avais déjà eu cette volonté de dépasser les clivages et j’avais fait cette proposition à François Bayrou. Il a mis 10 ans de réflexion finalement, mieux vaut tard que jamais", a glissé Ségolène Royal au micro de Public Sénat.



Le sourire aux lèvres, la ministre poursuit : "Quand j’entends dire que c’est vraiment la modernisation de la vie politique… Non, ça fait dix ans que cette possibilité-là était ouverte et je regrette que ça n’ait pas eu lieu, et lui aussi, je pense l’a regretté, c’est pour ça qu’il se rattrape", a ajouté l'ancienne présidente de la région Poitou-Charentes.

Lors de l'entre-deux tours de 2007, Ségolène Royal s'était rendue jusqu'au domicile de François Bayrou, qui était arrivé 3ème du premier tour avec près de 19% des suffrages, pour lui proposer un accord. La candidate l'appelle au téléphone depuis sa voiture, mais François Bayrou refuse de lui ouvrir. Il s'était expliqué sur ce rendez-vous manqué dans l'émission Tout et son contraire, diffusée en 2015 sur France info. "Ce qui s'est passé est assez simple. Ségolène Royal me dit 'on va se voir' mais je ne veux pas que ce soit public. Elle me dit que personne ne le saura. Mais la veille du débat, cela me parait un peu risqué, à moi mais aussi à mes proches. Du coup, la rencontre n'a pas eu lieu".