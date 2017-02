Interrogée sur France 3 au sujet de l'affaire des emplois fictifs présumés, la ministre de l'Environnement a estimé que Penelope Fillon était "victime d'un dispositif qu'elle ignorait manifestement".

Et si Penelope Fillon n'était au courant de rien ? Interrogée sur l'affaire ce dimanche 5 février sur le plateau de France 3 dans le magazine "Dimanche en politique", Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, a pris la défense de l'épouse de François Fillon, au cœur depuis près de deux semaines du scandale révélé par le Canard Enchaîné, qui risque de coûter sa candidature à son époux.



Penelope Fillon est "une mère de famille très respectable" qui a été "victime d'un dispositif qu'elle ignorait manifestement", a alors estimé Ségolène Royal.



"Je pense que c'est une femme très digne, une mère de famille très respectable, qui manifestement est plus victime d'un dispositif qu'elle ignorait manifestement, cela, l'enquête le montrera. Mais s'il y a misogynie, c'est plutôt de la part de ceux qui l'ont impliquée dans un mécanisme duquel elle n'était pas au courant. Ça me paraît particulièrement grave pour la dignité d'une mère de famille", a continué la ministre pour qui cette affaire "pollue la campagne".

L'hypothèse renforcée par "Envoyé Spécial"

La diffusion jeudi 2 février d'une interview datant 2007 de Penelope Fillon dans le magazine de France 2 Envoyé Spécial a également semé le trouble. La séquence dépeint Penelope Fillon comme une mère de famille et épouse dévouée ayant toujours évolué loin du sérail politico-médiatique ou des activités de son époux. La femme du candidat Les Républicains y confie "ne jamais avoir été l'assistante" de son mari "ou quoi que ce soit de ce genre". Des éléments qui font dire à certains observateurs qu'il s'agirait bien plus d'un "François gate" que d'un "Penelope gate".