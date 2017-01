La ministre de l'Environnement a indiqué qu'elle n'était pas certaine de soutenir le vainqueur de la primaire de la gauche et qu'elle pourrait éventuellement se ranger derrière Emmanuel Macron.

25/01/2017

Ségolène Royal va-t-elle soutenir le fondateur du mouvement "En Marche !" à l'élection présidentielle ? Si la ministre de l'Environnement avait refusé jusqu'à présent de l'affirmer ainsi, elle a fait un pas de plus ce mercredi 25 janvier sur BFMTV.

Interrogée sur son intention d'appeler à voter ou non pour le vainqueur de la primaire de la gauche, Ségolène Royal n'a pas souhaité répondre clairement : "Je n'ai pas à lancer d'appel ou pas d'appel, a-t-elle rétorqué. On verra quelle est la situation politique, comment les choses s'organisent". L'ex-candidate à l'élection présidentielle de 2007 a confié qu'elle n'était pas certaine de soutenir celui qui sortira vainqueur du second tour le dimanche 29 janvier. "Ça dépend de ce qu'il a à dire, ça dépend du processus. Moi ce que je soutiendrai, c'est le rassemblement. Avec le vainqueur des primaires, bien évidemment". "Ou avec Emmanuel Macron ?", lui a alors demandé son interlocuteur. "Ou avec Emmanuel Macron", a-t-elle affirmé, sans hésiter.

Dans l'hypothèse où l'ex-ministre de l'Économie bénéficierait d'une sévère avance dans les enquêtes d'opinion par rapport au candidat de la primaire, le soutiendrait-elle ? "En tout cas il faut se réunir et se dire 'Comment fait-on pour assurer la présence de la gauche au second tour de l'élection présidentielle ?'", a répondu Ségolène Royal, ne rejetant pas l'idée selon laquelle elle pourrait se ranger derrière celui qu'elle qualifie pour sûr être un homme de gauche. "Ça ne fait aucun doute", a-t-elle précisé.