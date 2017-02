publié le 22/02/2017 à 17:52

Cette alliance marque-t-elle "un tournant de la campagne présidentielle" ? C'est en tout cas ce que pense Emmanuel Macron. Le candidat à l'élection présidentielle a confié à l'AFP qu'il acceptait l'alliance proposée quelques instants plus tôt par François Bayrou, lors d'une conférence de presse ce mercredi 22 février.



Le président du MoDem a expliqué, lors d'une conférence de presse, que "jamais dans les cinquante dernières années la démocratie en France n'a connu une situation aussi décomposée. Le bilan du gouvernement sortant est tel que les primaires de la gauche ont choisi un opposant déterminé à la politique suivie depuis le début du quinquennat". François Bayrou a voulu faire "un geste d'abnégation et un geste d'espoir pour notre pays". L'alliance Macron-Bayrou vient compléter le ralliement de François de Rugy au fondateur du mouvement d'"En Marche !". "Je préfère la cohérence à l'obéissance", s'est-il justifié.

Selon Emmanuel Macron, "l'alliance proposée par François Bayrou porte sur les valeurs et les idées" et "s'inscrit pleinement dans la démarche de renouvellement et de rassemblement qui, depuis le début, est la nôtre. C'est pourquoi je l'accepte". Le maire de Pau et le candidat devraient se rencontrer "dès jeudi" le maire de Pau.