publié le 19/10/2018

Les élus du Sud, de droite comme de gauche, accusent le leader de la France insoumise de s'être moqué de l'accent de la journaliste de France 3 Véronique Gaurel. Alba Ventura les soutient.



Pardi ! Évidemment que je les soutiens parce que cette façon de tourner en dérision notre consœur est simplement indigne. Je soutiens le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc qui a bien fait de rappeler qu’à Toulouse : "nous parlons aussi français, mais avec le soleil dans la voix". Parce que c’est vrai que, du soleil, il en manque cruellement dans le phrasé de Jean-Luc Mélenchon.

Je soutiens aussi Renaud Muselier le président de la région PACA qui a apostrophé vertement le député de Marseille, "si l’accent chantant du sud et de la Méditerranée, vous semble méprisable, vous n’avez rien à faire à Marseille". D’ailleurs les Marseillais que j’ai entendu sur l’antenne de RTL dans la circonscription dans laquelle il a été le mieux élu, ne lui disent pas merci.

Une discrimination derrière cette remarque

Je soutiens aussi les accents chantants de Carole Delga, de Jean Lassalle, de Jean-Claude Gaudin, ou de feu Charles Pasqua, ou même avec un ton plus grave, l'accent du disparu Henri Emmanuelli.



Si je les soutiens, ce n’est pas seulement parce que je suis une fille du Sud, bon j’ai un peu perdu mon accent en montant à la capitale mais je les soutiens parce que derrière cette remarque honteuse, il y a une discrimination. Avoir un accent, qu’il soit du sud, de Picardie ou d’Alsace, ce n’est pas toujours bien vu dans la bonne société parisienne.



C’est même parfois un problème dans le monde du travail. Le site internet Slate a mené une enquête très fouillée sur le sujet. Je ne vais pas pouvoir vous citer toutes les anecdotes entendues notamment dans le milieu journalistique ou dans les écoles de journalisme, du genre, "avec ton accent, la radio, ça va être compliqué", je n’ai pas été concernée aussi directement, mais j’ai eu droit à : "on ne dit pas rose on dit rôse".

Un critère dans un entretien d'embauche.

C’était il y a 20 ans, à l’époque l’institut TNS-Sofres avait mené une étude et 44% des personnes interrogées estimaient que la façon de parler, l’accent, était un critère de choix d’embauche entre deux candidats à compétences et qualifications égales.



Il n’y a pas qu’en France que l’on fait la chasse aux accents. Au Royaume-Uni, l’administration a demandé aux profs stagiaires venant du Nord, ceux à l’accent geordie, de parler plutôt avec l’accent de la Reine, so brithish, moins popu, moins plouc.



Parce que le geordie, est associé à la classe ouvrière et aux supporters de Newcastle. Mais chez nous aussi il existe une discrimination sociologique. Quand quelqu’un roule les "r", on dit qu’il a l’accent paysan. L’accent renvoie à la provincialité, c’est folklo et c’est perçu comme quelque chose de péjoratif alors que l'accent c'est une part de notre identité.



Cette discrimination à l’accent s'appelle la glottophobie selon le linguiste Philippe Blanchet. Nous sommes fiers d’avoir appris un nouveau mot à Monsieur Mélenchon, qui parle si bien le "français standard parisien", mais qui est parfois un peu glottophobe sur les bords. D'ailleurs la députée REM Laetitia Avia va déposer une proposition de loi contre la glottophobie.