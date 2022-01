Le parquet de Paris a requis un non-lieu pour Gérald Darmanin, accusé de viol

Une "amère déception" pour la plaignante Sophie Patterson-Spatz. Le parquet de Paris a requis, mercredi 12 janvier, un non-lieu pour le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qu'elle accuse de viol, harcèlement sexuel et abus de confiance depuis 2017. Les avocats du ministre de l'Intérieur, Mes Mathias Chichportich et Pierre-Olivier Sur, ont réagi à la suite de cette décision : "Nous prenons acte de ce réquisitoire de non-lieu et attendons la décision définitive du magistrat instructeur", ont-ils déclaré ce jeudi.

Gérald Darmanin, qui a porté plainte pour dénonciation calomnieuse, a été vivement critiqué dès sa nomination au gouvernement à l'été 2020 par de nombreuses voix, notamment féministes, encore persistantes aujourd'hui.

Selon toute logique et sauf revirement, la juge d'instruction devrait prononcer un non-lieu. En décembre 2020, ce dernier avait placé le ministre sous le statut de témoin assisté, puis clôturé le dossier en septembre sans engager de poursuites.

Une "légitime et amère déception"

Du côté de la plaignante, c'est une "légitime et amère déception", rapporte son avocat Me Yann Le Bras dans un communiqué. La défense de Sophie Patterson-Spatz a rappelé que l'instruction avait "permis d'établir la réalité d'une relation sexuelle, admise et reconnue par chacun" et d'établir la "sincérité" des déclarations de la partie civile. "Sur le plan judiciaire, cette sincérité peut être insuffisante à caractériser un crime intentionnel", ce qui explique le placement sous statut de témoin assisté du mis en cause, a-t-il admis.

Pour rappel, Mme Patterson-Spatz a accusé le ministre de lui avoir fait miroiter son appui auprès de la Chancellerie via une lettre, en échange de faveurs sexuelles qu'elle aurait acceptées. La plaignante s'est dit contrainte de "passer à la casserole", selon ses propos. Un texto échangé entre M. Darmanin et cette dernière, datant de la nuit du 17 décembre 2009 était un élément clé de cette affaire.

Une autre plainte contre le ministre sans suite

Mme Patterson-Spatz lui avait écrit ce SMS: "abuser de sa position. Pour ma part, c'est être un sale con (...) Quand on sait l'effort qu'il m'a fallu pour baiser avec toi. Pour t'occuper de mon dossier". Ce à quoi avait répondu le ministre : "Tu as raison, je suis sans doute un sale con. Comment me faire pardonner ?".

Me Le Bras a déploré "l'illustration typique" selon lui "du long et compliqué parcours à franchir pour que ce type de plainte aboutisse à des poursuites devant une juridiction de jugement et in fine à une déclaration de culpabilité".

Le ministre de l'Intérieur avait été accusé d'abus de faiblesse par une habitante de Tourcoing (Nord). Une autre plaignant avait alors affirmé avoir été contrainte à des relations sexuelles en échange d'un logement et d'un emploi. Gérald Darmanin, alors ministre des Comptes publics, avait bénéficié d'un classement sans suite de l'affaire en 2018.