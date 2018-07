publié le 31/08/2016 à 08:09

Emmanuel Macron a quitté le ministère de l'Économie en bateau. Au lendemain de sa démission, le désormais ex-ministre n'est pourtant pas tout à fait candidat à l'élection présidentielle. Invité du journal de 20 heures sur TF1, l'énarque de 38 ans a indiqué qu'il présenterait son diagnostique sur l'état de la France en septembre, et ses propositions au mois d'octobre prochain.



Cette démission constitue un véritable coup dur pour François Hollande, qui préside mercredi 31 août un conseil des ministres de rentrée avec une chaise en moins. C'est Michel Sapin qui récupère l'Économie. Pour Nicolas Sarkozy, la France n'a tout bonnement "pas de politique économique". "Si j'ai bien compris, ça fait quatre ans qu'on n'a pas de politique économique et dans quatre minutes on n'aura plus de ministre de l'Économie : c'est logique". "Macron quitte le gouvernement pour être candidat. Hollande ne produit que des monstres politiques" a quant à lui réagi Jean-Luc Mélenchon. Sur Twitter, Jean-Christophe Cambadélis a comparé cette démission à "un Kinder surprise pour convenance personnelle au moment où la France se redresse et la droite se dresse".

À écouter également dans ce journal :

- Lactalis : Après plusieurs jours de bras de fer entre les éleveurs et la société Lactalis, un accord a enfin été trouvé sur le prix du lait. Mardi 30 août, les producteurs ont fait céder le géant laitier qui a accepté d'acheter la denrée à 280 euros la tonne en août. Un tarif qui augmentera de 5 euros tous les mois pour parvenir à 300 euros en décembre 2016.

- Terrorisme : l'État islamique a annoncé la mort de son porte-parole, le Syrien Abou Mohammed al-Adnani, tué dans la province d'Alep, après un bombardement de l'armée américaine. Il était surnommé le "ministre des Attentats".



- Éducation : 860.000 professeurs reprennent le chemin de l'école à la veille de la rentrée scolaire sous fond de réforme du collège. "Ça ne va pas aider les élèves en difficulté", regrette l'un d'eux.



- Brésil : Dilma Roussef vit probablement ses dernières heures à la tête du pays. Sauf surprise, le sénat brésilien devrait destituer la présidente pour avoir maquillé les comptes publics.



- Gabon : la commission électorale devrait proclamer le nom du vainqueur de la présidentielle dans les prochaines heures, mercredi 31 août.



- Europe : Apple a interjeté appel après avoir été sommé de rembourser à l'Irlande plus de 13 milliards d'euros d'avantages fiscaux indus par la Commission européenne.