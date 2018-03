publié le 30/08/2016 à 15:15

On n'y croyait plus. Emmanuel Macron a pris tous les observateurs de court ce mardi 30 août. Le ministre de l'Économie doit annoncer sa démission au chef de l'État avec qui il a rendez-vous cet après-midi. Celui qui avait été propulsé à Bercy il y a deux ans jour pour jour dans la foulée du départ d'Arnaud Montebourg a imposé son style. Souvent décrié pour ses petites phrases, l'homme de 38 ans, qui n'a jamais exercé le moindre mandat politique avant son entrée au gouvernement, a lancé son mouvement "En Marche !" (ni à droite, ni à gauche) en avril 2016, et sème le trouble quant à ses ambitions pour 2017.



Son meeting du 12 juillet, au cours duquel il avait attaqué certains axes de la politique gouvernementale, et son apparition aux côtés du souverainiste Philippe de Villiers au Puy-du-Fou n'avaient pas aidé à éclaircir les choses. Avec ce départ, un élément clé du gouvernement s'échappe. Jeune, l'homme de 38 ans était un atout pour François Hollande, son mentor en politique.



Michel Sapin à la tête d'un grand Bercy

Michel Sapin est donc le grand gagnant de ce mini-remaniement. L'actuel ministre des Finances hérite de l'Économie. En bref, d'un grand Bercy, ce qui signifie une fusion des deux ministères. Le secteur de l'Industrie n'a pas encore été attribué.

En coulisses, la relation entre les deux hommes n'a jamais franchement été au beau fixe. Le 16 juin dernier, Le Figaro titrait un article "Michel Sapin-Emmanuel Macron : les meilleurs ennemis de Bercy". Ce dernier revenait notamment sur la polémique autour de l'impôt sur la fortune payé par l'ex-ministre de l'Économie. Michel Sapin devrait arborer un large sourire.