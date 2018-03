et AFP

publié le 30/08/2016 à 21:26

C'est une perte de choix pour l'État islamique. Le groupe jihadiste a annoncé mardi 30 août la mort de son porte-parole, le Syrien Mohammed al-Adanani. Ce dernier, qui s'était illustré en exhortant les partisans de Daesh à passer à l'action dans leur pays d'origine, a été tué dans la province d'Alep. Une ville, ravagée par les combats, située au nord de la Syrie. "Après un long voyage couronné de sacrifices, cheikh Abou Mohammed al-Adnani a rejoint les martyrs et les héros ayant défendu l'islam et combattu les ennemis de Dieu", selon un message de Daesh relayé par son agence de propagande Amaq.



La date de sa mort demeure pour l'heure inconnue alors que le dirigeant est mort "en inspectant les opérations militaires", a annoncé Amaq. Son mot d'ordre était toujours le même : inciter les jihadistes à mener des actions sanglantes dans leur pays en utilisant n'importe quelle arme disponible - couteau, pierre ou véhicule - contre les citoyens des pays membres de la coalition antijihadiste. Un appel qui aurait inspiré des attaques en Europe, et notamment en France.

La province septentrionale d'Alep, du nom de la grande ville éponyme, est le théâtre de violents combats entre différents acteurs de la guerre en Syrie, régime appuyé par les Russes, rebelles, alliance kurdo-arabe des Forces démocratiques syriennes, jihadistes, coalition internationale antijihadistes emmenée par les États-Unis et plus récemment les forces turques.