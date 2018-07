Le journal de 7h : le plus dur commence pour Emmanuel Macron

publié le 31/08/2016 à 07:58

"J'ai touché du doigt les limites de notre système politique. Il produit des solutions imparfaites", déclarait ce mardi 30 août Emmanuel Macron alors qu'il venait à peine d'annoncer sa démission à François Hollande. Pour l'heure, il n'a toujours pas annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2017, mais dispose déjà d'un calendrier chargé.



Tout le mois de septembre, il sillonnera la France à la rencontre des Français. En octobre, il livrera ses idées et son programme pour transformer le pays. Il prépare également un livre pour expliquer son engagement politique. Enfin, si les Français semblent attirés, au travers des sondages, par la perspective de le voir se présenter, il annoncera sa candidature. Il n'attendra pas, en revanche, de savoir si François Hollande sera candidat.

Le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, n'exclut pas de se ranger derrière la candidature d'Emmanuel Macron. Ce dernier peut aussi compter sur les jeunes, comme l'ont montré ses supporters de "Les Jeunes avec Macron", qui se réunissaient dans un bar parisien ce mardi 30 août pour soutenir leur candidat.

À écouter également dans ce journal

- Suite à la démission d'Emmanuel Macron, Michel Sapin élargit son portefeuille en reprenant le ministère de l'Économie.



- George Pau-Langevin, ministre des outremers, a également démissionné hier. Elle est remplacée par Ericka Bareigts, jusqu'alors secrétaire d’État chargée de l’égalité réelle



- Un homme a poignardé un policier hier dans un commissariat du centre de Toulouse. L'agresseur avait été fouillé avant de pénétrer dans l'établissement. Le pronostic vital du fonctionnaire n'est pas engagé.



- L'un des principaux dirigeants de l'organisation État islamique, Abou Mohamed al-Adnani, a été tué en Syrie. Il était le porte-parole de Daesh et appelait les jihadistes à mener des actions sanglantes dans leur pays grâce à n'importe quelle arme disponible.



- Au Brésil, le sénat devrait très prochainement prononcer la destitution de Dilma Rousseff pour maquillage des comptes publics. C'est son ancien vice-président, Michel Temer, qui assurera la présidence du pays.



- Les actions des éleveurs de lait sont terminées depuis l'annonce d'un accord trouvé avec Lactalis, qui augmenter progressivement le prix de la boisson blanche pour atteindre 30 centimes d'euro par litre en décembre. Mais la crise laitière est durable en Europe et les mesures sont insuffisantes à moyen terme.



- La chaîne de magasins Lidl a annoncé qu'elle allait redistribuer 4 millions d'euros à 2.000 éleveurs dans le besoin. La somme est collectée depuis six mois par l'entreprise, qui a prélevé 3 centimes par litre de lait vendu sur la période.



- À Betz, dans l'Oise, le roi du Maroc, Mohamed VI, et sa famille aggravent la pénurie d'eau de la ville. Les habitants sont forcés à se servir d'eau minérale en bouteille pour pallier au manque.