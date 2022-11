Dans la soirée de ce mercredi 23 novembre, un millier de maires seront reçus à l'Élysée. Ces derniers, qui pour cette année 2022 est particulière car ils doivent gérer des factures d'énergie qui flambent, sont actuellement réunis en congrès à la Porte de Versailles. Pour eux et le reste des 35.000 élus en France, une question se pose : comment faire mieux avec moins ?

Alors que les maires doivent faire de plus en plus d'efforts pour faire face à l'inflation tout en respectant un budget toujours plus serré, de nouvelles mesures sont prises dans les communes. À Thouars, dans les Deux-Sèvres, faire des économies passe par l'extinction des lumières. "On a arrêté l'éclairage public à 22 heures sur presque toute la ville, sauf des endroits un peu stratégiques", explique au micro de RTL son maire Bernard Paineau.



Éteindre la lumière dans les rues permet ainsi à la commune d'économiser "plus de 200.000 euros sur une année", assure l'édile, soit presque deux tiers de la consommation totale de la ville. Et pour les fêtes de Noël, Bernard Paineau a déjà prévenu : il y aura moins d'illuminations cette année. "[...] Il faut regarder tous les postes de dépenses un par un. Il y a peut-être des choix à faire, des choses à ne plus faire", justifie-t-il.

À écouter également dans ce journal

