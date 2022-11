Meurtre d'un agent du fisc : "On est en souffrance", témoigne son collègue Michael Golpart

L'émotion est encore vive à Bullecourt, dans le Pas-de-Calais, après qu'un agent du fisc a été abattu ce lundi 21 novembre, par un brocanteur qu'il venait contrôler avec sa collègue. Tandis qu'Éric Blanchin, le maire de la commune, s'est dit "choqué" par le geste du vendeur, un homme "bien intégré", qui s'est ensuite donné la mort en retournant son arme contre lui, Michael Golpart, le collègue de l'inspecteur décédé, a souhaité témoigner.

Le contrôleur principal des finances publiques d'Arras brosse le portrait d'un "agent impliqué dans son travail, très discret, très respectueux". Tout comme l'édile, celui qui est aussi co-secrétaire départemental de la CGT des finances publiques du Pas-de-Calais tombe des nues : "C'était une personne normale qui faisait un boulot normal, et qui a disparu de façon tout à fait anormale", déplore-t-il, encore sous le choc.

Ses collègues sont également ébranlés : "On n'est pas bien, on attend des réponses, on est en souffrance", explique Michael Golpart. Ce dernier estime que le fonctionnaire a été victime de "l'hyperviolence qui règne dans le pays en ce moment". "L'administration des finances publiques, pour résumer, c'est des impôts pour le citoyen lambda. Donc, on n'est pas toujours bien perçus" par la population", concède encore le contrôleur des finances, qui relate des "violences verbales" quotidiennes, et parfois des "menaces" dans l'exercice de son métier.

On ne peut pas passer son temps à compter les morts. Michael Golpart, contrôleur principal des finances publiques d'Arras

Des tensions permanentes qui ne justifient pas pour Michael Golpart de telles extrémités : "Pour un contrôle fiscal, un collègue a perdu la vie. Sincèrement, moi, je ne me ferais jamais à cette idée. On ne peut pas passer son temps à compter les morts", souligne-t-il. Le contrôleur réclame plus de protection pour "les agents du service public". Une réunion est prévue ce mardi avec la direction, dont Michael Golpart et ses collègues espèrent tirer des réponses. Une enquête de flagrance pour assassinat a été ouverte.

