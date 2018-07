publié le 29/08/2017 à 18:51

"J'ai fait un rêve pour la France", a lancé le numéro un du Medef, dans un clin d'oeil au fameux discours de Martin Luther King prononcé en 1963, en ouvrant la 19e université d'été du mouvement patronal - la dernière pour lui en tant qu'organisateur, son mandat arrivant à échéance en juillet 2018.



Un rêve d'une France "forte socialement et économiquement", "fière de ses entreprises" et "de ses différences", une France "confiante" et "influente" : lors d'un discours d'une vingtaine de minutes, Pierre Gattaz a esquissé le portrait du pays selon lui idéal, devant plusieurs centaines de chefs d'entreprises réunis sur le campus d'HEC, à Jouy-en-Josas (Yvelines). "Si nous ne changeons pas de modèle, nous n'y arriverons pas", a toutefois asséné le patron des patrons, appelant pour cela le gouvernement à "réformer notre marché du travail", "améliorer les marges de nos entreprises", "simplifier notre bureaucratie" et faire la réforme de l'apprentissage.

À écouter également dans ce journal :

- Disparition : plus de 48 heures après la disparition de la petite Maëlys dans l'Isère, les enquêteurs n'écartaient plus mardi "la piste criminelle", sans pour autant la privilégier, tandis que les recherches s'intensifiaient et que des dizaines d'auditions se poursuivaient.

- Emmanuel Macron a étoffé son dispositif de communication en nommant mardi le journaliste Bruno Roger-Petit porte-parole de l'Elysée, déclenchant aussitôt une vague de critiques sur les liens entre médias et monde politique. Âgé de 54 ans, Bruno Roger-Petit "aura pour mission de relayer la parole publique de l'Elysée et utilisera pour ce faire tous les moyens à sa disposition, notamment le compte Twitter de la Présidence", a indiqué l'Elysée dans un communiqué.



- Éducation : le nouveau ministre de l'Education a présenté mardi la première rentrée scolaire du quinquennat Macron, affichant sa volonté de construire "une école de la confiance". Lors de la rituelle conférence de presse, six jours avant la rentrée des 12,8 millions d'élèves et 884.000 enseignants, Jean-Michel Blanquer a renouvelé sa "confiance à tous les acteurs du système" éducatif. "Je suis là pour soutenir les professeurs et nous devons tous les soutenir".



- La Corée du Nord a mené mardi un tir de missile balistique qui a survolé le Japon pour s'abîmer dans le Pacifique, un pas supplémentaire dans l'escalade des tensions autour des ambitions militaires de Pyongyang.



- Le chef des urgences pédiatriques d'un hôpital niçois s'est alarmé mardi d'une série d'intoxications au cannabis chez des bébés, après avoir soigné en moins de 15 jours cinq nourrissons qui en avaient avalé. "Il est important de prévenir les parents, même s'ils sont eux-mêmes consommateurs, que laisser traîner des boulettes de cannabis peut avoir des conséquences importantes, allant jusqu'à l'hospitalisation", a déclaré le docteur Hervé Haas, chef de service à l'hôpital Lenval, spécialisé dans la pédiatrie.