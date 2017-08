publié le 29/08/2017 à 07:58

Pour sa dernière rentrée à la tête du Medef, Pierre Gattaz a le sourire. Le patron des patrons multiplie les interviews flatteuses à l'égard des ambitions économiques d'Emmanuel Macron. Invité de RTL à 48 heures de la publication des ordonnances relatives à la réforme du Code du travail, Pierre Gattaz reconnaît "bien sûr qu'il y a un effet Macron". "C'est un homme de 39 ans, très international, assez proche des entrepreneurs de façon générale (...) et qui a encore un bon niveau de confiance parmi les forces économiques du pays." Pendant la campagne présidentielle, le syndicat du patronat estimait que le programme du candidat de l'époque n'allait "pas assez loin" et lui préférait celui de François Fillon.



Sur le plan économique, les voyants semblent passer au vert en France. "Nous avons créé 300.000 emplois dans l'économie française en douze mois", se félicite Pierre Gattaz, rappelant les effets bénéfiques du Crédit impôt compétitivité emploi (CICE) et du Pacte de responsabilité mis en place par François Hollande en 2013 et 2014.

Pour autant, il n'est pas question pour le syndicaliste de se contenter de ces résultats. "Il faut continuer les réformes. Le chômage doit baisser. Notre déficit de commerce extérieur est encore très élevé par rapport à l'Allemagne. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour être sûr que notre économie française puisse se retrouver à 5% de chômage dans cinq ou dix ans." Dans le détail, Pierre Gattaz, qui met la pression sur le gouvernement, dit attendre "deux choses". "Il faut déverrouiller le marché du travail français et réformer la fiscalité pour baisser les charges des entreprises."