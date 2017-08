publié le 29/08/2017 à 08:36

C'est une rentrée particulièrement difficile pour Emmanuel Macron. Dossiers difficiles, cote de popularité en baisse... Les Français semblent de plus en plus frileux et affichent une confiance en berne vis à vis du nouveau président de la République. Selon un sondage Odoxa pour RTL, près de deux Français sur trois estiment par exemple qu'Emmanuel Macron n'est pas la bonne personne pour réformer le Code du travail.



Pierre Gattaz, président du Medef, est lui beaucoup plus mesuré et soutient le chef de l'État sur ce dossier. "Il faut déverrouiller le marché du travail français et il faut réformer la fiscalité pour baisser les charges des entreprises". Invité de RTL mardi 29 août, il évoque alors "deux marqueurs déterminants" pour mesurer la capacité d'Emmanuel Macron à réformer : les ordonnances sur la loi travail et la fiscalité.

Alors que ces ordonnances seront présentées jeudi 31 septembre, Pierre Gattaz réclame de la simplicité. "Le droit du travail depuis 30 ans est dantesque. On n'y comprend plus rien donc on veut des ordonnances simples à comprendre et simple à appliquer", explique-t-il.



Et malgré la frilosité d'une partie de la population, Pierre Gattaz assure qu'Emmanuel Macron a "encore un bon niveau de confiance parmi les forces économiques du pays et les forces économiques internationales". Avant de poursuivre : "C'est très important et fondamental d'avoir la confiance des chefs d'entreprise".