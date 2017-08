Qui est Bruno Roger-Petit, le nouveau porte-parole de l'Élysée ?

publié le 29/08/2017 à 13:54

Une nouvelle arrivée au palais présidentiel. L'Élysée a annoncé dans un communiqué, confirmant ainsi une information de RTL, la nouvelle vie professionnelle de Bruno Roger-Petit. Celui qui était jusqu'à présent éditorialiste sur le site de Challenges entame dorénavant une carrière politique. Le désormais ex-journaliste a en effet été nommé porte-parole de l'Élysée ce mardi 29 août.



Il "aura pour mission de relayer la parole publique de l'Élysée et utilisera pour ce faire tous les moyens à sa disposition, notamment le compte Twitter de la Présidence", a précisé l'Élysée en indiquant qu'il prendrait ses fonctions à partir du 1er septembre.

Ce choix est mûrement réfléchi et était "dans l'air depuis des mois", a confirmé l'Élysée à RTL. L'éditorialiste de 54 ans était en effet sur la liste d'Emmanuel Macron depuis la fin de la campagne présidentielle. Il faut dire que la proximité idéologique est réelle entre les deux parties et l'Élysée ne s'en cache pas.



Une polémique en pleine présidentielle

Bruno Roger-Petit était le seul journaliste invité lors de la fameuse soirée organisé dans le restaurant de La Rotonde, à Paris, au soir du premier tour de l'élection présidentielle. Pendant la campagne présidentielle, il a également été critiqué pour ses éditos pro-Macron dans les colonnes de Challenges. Des écrits qui avaient notamment poussé la Société des journalistes à publier un communiqué indigné.



La presse écrite, mais aussi la radio et la télévision. C'est d'ailleurs derrière l'écran que Bruno Roger-Petit a démarré sa carrière. Sur Antenne 2, et pendant plusieurs années. À partir de 2008, ce passionné de politique, mais aussi de football contribue notamment sur le site du Point, avant de devenir l'un des piliers du Plus du Nouvelobs et enfin de Challenges en 2015. Il a également participé à plusieurs reprises à Touche pas à mon poste, l'émission de Cyril Hanouna.

Une impertinence à gérer

Mais sa carrière a également été marquée par certaines envolées. Comme en 1997, lorsqu'il jette ses feuilles par terre, en direct, à la fin de son journal. Connu pour son impertinence, Bruno Roger-Petit devra dorénavant se contrôler et mettre de l'eau dans son vin pour porter la parole de la présidence de la République.



Saura-t-il remplir ses nouvelles fonctions officielles ? De nombreux proches du chef de l'État en doutent et ont même tenté de le dissuader, selon nos informations. Pour l'instant, il n'est pas question que le journaliste organise un point presse régulier. L'Élysée veut lui laisser le temps de prendre ses marques.



D'autant que le dernier porte-parole de l'Élysée s'appelle David Martinon et cela remonte à 2008, sous la présidence de Nicolas. Sur Twitter, ce dernier a souhaité le meilleur à Bruno Roger-Petit. Et il sait de quoi il parle... David Martinon n'avait pas tenu un an à ce poste. Pas sûr cependant que le principal intéressé ait eu le temps de lire ce message. Quelques minutes après l'annonce de cette information, Bruno Roger-Petit a en effet supprimé son compte Twitter.