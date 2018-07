publié le 28/11/2017 à 19:15

Dans une ambiance tendue, des dizaines de manifestants avaient tendu des barricades et jeté des pierres sur le convoi, Emmanuel Macron a tenu un long discours au Burkina Faso devant 800 étudiants. Beaucoup voient toujours dans la France l'ancienne puissance colonisatrice. Le chef de l'État a eu des mots rassurants, dénonçant les "crimes incontestables de la colonisation européenne".



Mais le ton s'est parfois musclé lors de l'échange avec les étudiants, suivant le discours de plus d'une heure et demie, dénonçant "les revendications un brin haineuses de certaines interpellations". "Vous m'avez interpellé comme si j'étais le président du Burkina Faso ! Interrogez-vous sur le sous-jacent psychologique qu'il y a derrière votre interpellation." La présence militaire française a notamment été la cause de plusieurs moments musclés de l'échange. Emmanuel Macron a ensuite insisté sur la nécessité de bâtir un avenir en commun, "sans s'ignorer".

À écouter également dans ce journal :

International : le pape François poursuit son voyage en Birmanie. Il a rencontré la dirigeante Aung San Suu Kyi, accusée de fermer les yeux sur la situation des Rohingyas. Le pape n'a pas abordé le sujet.



Société : l'encadrement des loyersa été retoqué à Paris. Une décision similaire avait été prise à Lille il y a quelques semaines.

Faits divers : un conducteur de train est jugé pour avoir oublié de marquer l'arrêt à Nevers, sur la ligne Paris-Clermont. Dans sa cabine, un cubi de rosé avait été trouvé et son taux d'alcool était de 3,34 g.



Santé : le vapotage de dérivés du cannabis est en pleine augmentation. Ce "joint électronique", constitué de liquide à base de chanvre est légal grâce à un flou juridique. Le cannabidiol, n'a pas le principe actif de la drogue, le THC.



International : le prince Harry va se marier avec l'Américaine Meghan Markle à Windsor en mai prochain a annoncé la famille royale britannique.