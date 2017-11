avec AFP et La rédaction numérique de RTL

publié le 26/11/2017 à 10:59

Sous une chaleur écrasante, une dizaine de femmes patiente derrière un drap, seule intimité lors des consultations. Sara, bénévole, examine un nourrisson à l’aide d’un bracelet gradué pour vérifier qu’il mange suffisamment : "Je m’assure que le bras est à 90 degrés puis je mesure son diamètre. Il fait 13,5 centimètres ; il n’y a pas de danger."



Quelque 900.000 musulmans rohingyas de Birmanie s'entassent dans des conditions insalubres dans des camps de tentes dans le sud du Bangladesh, où plus de 600.000 d'entre eux sont arrivés depuis fin août pour fuir ce que l'ONU considère comme une "épuration ethnique". Parmi les nombreuses ONG qui interviennent dans les camps, Vision du Monde, que RTL a pu suivre, s’occupe de la protection des enfants.

Des réfugiés dans le camp de Balukhali, l'un des nombreux camps de réfugiés dans la région de Cox's Bazar, au Bangladesh Crédit : Nicolas Burnens pour RTL

Dans un premier temps, ses bénévoles ont distribué des dizaines de milliers de repas et de kits d’hygiènes, construit des puits et des milliers de latrines pour les réfugiés. Après cette phase d’urgence, l’ONG met en place désormais des espaces pour les femmes et les enfants, afin de faire face à leurs difficultés.

"Il a de la fièvre et il ne mange pas"

Enveloppée dans un linge, la maigre silhouette du bébé est recroquevillée contre la poitrine de sa mère. Il n’a que quelques mois. Ils vivent dans une hutte faite de plastique et de bouts de bois : "Les gens de l’ONG sont venus et m’ont dit de venir faire examiner mon bébé, explique la maman. Depuis quelques jours, il a de la fièvre et ne mange pas. Je ne peux pas acheter suffisamment de nourriture parce que je ne n’ai pas d’argent. S’ils nous aident, nous pourrons survivre dans les camps."

L'ONG Vision du Monde permet aux enfants réfugiés rohingyas de poursuivre leur scolarisation Crédit : Nicolas Burnens pour RTL

Après avoir survécu aux violences des militaires birmans et à l’épuisante marche vers la frontière, les Rohingyas risquent désormais de mourir de malnutrition. Près d'un enfant sur dix est touché dans les camps et le nombre de cas a doublé en l’espace d’un mois : "Ces enfants ont de grandes chances de mourir dans les quatre prochains jours, témoigne Berm Dale-Islam, médecin de Vision du Monde. Nous devons bien faire attention à détecter l’état de malnutrition. Nous informons d’autres centres spécialisés qui ont des traitements. Les enfants sont notre principale priorité." Les plus chanceux gagnent juste à temps des cliniques souvent débordées pour être soignés. Mais selon un humanitaire, d’autres meurent avant d’être diagnostiqués.