publié le 29/06/2017 à 18:49

Édouard Philippe a réagi à la parution de l'audit sur la Cour des comptes ce jeudi 29 juin qui annonce un dérapage du déficit public à 3,2% du Produit intérieur brut, un chiffre loin des objectifs fixés par François Hollande. Commandé par le Premier ministre à la haute juridiction financière afin de disposer d'une publication "transparente" avant l'élaboration du premier budget du quinquennat Macron, ce rapport évalue le risque de dérapage budgétaire "à politique inchangée".



Face à ces résultats, le Premier ministre s'est montré particulièrement critique alors qu'il évoque un "dérapage budgétaire inacceptable de 8 milliards d'euros". Face à cela, Édouard Philippe a assuré que des mesures seront prises afin de réduire le déficit public de la France. "Nous nous engageons à contenir le déficit à 3% dès cette année : nous ne le ferons pas en augmentant les impôts, nous le ferons par des mesures d'économies", a-t-il prévenu.

À écouter aussi dans ce journal

- Le conducteur d’un train Paris-Clermont a oublié de marquer l'arrêt de Nevers mercredi 28 juin, en raison de son état d’ébriété avancé. Le cheminot contrôlé à 3,34 g d'alcool par litre de sang va être poursuivi pour "mise en danger de la vie d'autrui".

- Emmanuel Macron a dévoilé son portrait officiel, pris par sa photographe officielle Soazig de La Moissonnière, sur son compte Twitter jeudi 29 juin.



- Deux députés UDI, Jean-Christophe Lagarde et Philippe Vigier, avaient déjà prévenu hier qu'ils ne se rendraient pas à Versailles pour écouter le chef de l'Etat. Aujourd'hui, c'est tout le groupe parlementaire La France Insoumise qui a décidé de sécher le Congrès le 3 juillet prochain.



- Murielle Bolle pourrait être mise en examen pour complicité d'assassinat dans l’affaire Grégory. 32 ans après les faits, un nouveau témoignage confirme qu'elle aurait subi des pressions à l'époque pour retirer un témoignage accablant pour son beau-frère Bernard Laroche.



- Selon la nouvelle enquête annuelle de la mutuelle étudiante SMEREP, 60% des 14-22 ans ont des difficultés financières, et c'est même à longueur d'année pour 20% d'entre eux. La santé est un des premiers budgets à faire les frais de cette précarité croissante puisque 9 étudiants sur 10 ne consultent pas régulièrement un médecin.



- Accusé d’attouchements sexuels, Georges Pell, cardinal australien de 76 ans et numéro 3 du Vatican, va être entendu le mois prochain devant un tribunal à Melbourne. Il s'est donc mis en congé pour rentrer dans son pays et pouvoir se défendre d’accusations qu’il rejette catégoriquement.