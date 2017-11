publié le 28/11/2017 à 08:32

"Déçue", "étonnée", la mère de l'adolescente de 14 ans n'est pas complètement satisfaite de la décision de la Justice. L'enseignant, accusé d'avoir entretenu une liaison avec l'une de ses élèves de 14 ans, a été condamné lundi 27 novembre à 18 mois de prison avec sursis. Une peine assortie d'une mise à l'épreuve et d'une interdiction de travailler au contact de mineurs. "Je suis assez déçue par la légèreté de la peine", confie la mère de la jeune fille.



Et de nuancer : "Je suis tout de même soulagée qu'il ait été déclaré coupable et que ma fille soit reconnue en tant que victime. On avait toutes les preuves pour montrer la manipulation. C'était pas de l'amour ça ! Tous les cadeaux excessifs... C'est de la corruption. Je suis un peu étonnée que ça n'ait pas été retenu parce que pour moi, c'était ce qui ressortait le plus".

Une peine qui relance le débat de l'âge légal de consentement sexuel, qui n'est pas encadré par la loi. Une problématique délicate, surtout après la décision controversée de la Cour d'assises de Seine-et-Marne, mardi 7 novembre. Les jurés ont estimé que le viol de cette enfant de 11 ans par un homme de 22 ans à l'époque n'était pas caractérisé. Cette affaire provoque de nombreux remous dans l'opinion publique. De son côté, Emmanuel Macron s'est exprimé en faveur d'une limite à 15 ans.

À écouter également dans ce journal :

- Omar Sy au chevet des réfugiés Rohingyas. L'acteur, et personnalité préférée des Français lance, avec d'autres personnalités, un appel à la mobilisation générale.



- Emmanuel Macron est en pleine tournée africaine : première étape, un discours à la jeunesse à l'université de Ouagadougou, au Burkina Faso. Une visite sous tension, après qu'une grenade ait été lancée sur un véhicule de l'armée française, deux heures avant l'arrivée du chef de l'État.



- Le président de la République part en guerre contre l'Europe, après l'autorisation hier de la Commission européenne du glyphosate pour les cinq prochaines années.



- Plusieurs personnalités, y compris au sein de la majorité, réclament la démission de Thierry Solère du poste de questeur après son ralliement à La République en Marche.



- La Société générale va encore tailler dans ses effectifs : 900 postes en France seront supprimés d'ici à 2020, ce qui porte à 3.500 si on compte les précédentes annonces.



- Encourager le dépistage, c'est le but de cette campagne contre le Sida qui sera dévoilée en fin de semaine.



- Les premiers mots du couple le plus convoité du moment : le prince Harry et Meghan Markle ont accordé hier soir leur toute première interview après l'annonce de leurs fiançailles.