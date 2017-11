Le prince Harry et Meghan Markle

publié le 28/11/2017 à 17:12

Les choses se précisent. Le prince Harry, 33 ans, et la comédienne américaine de trois ans son aînée, Meghan Markle, se marieront en mai dans le cadre de la chapelle Saint-George, au château de Windsor, a annoncé mardi 28 novembre le palais de Kensington.



Au lendemain de l'annonce officielle du mariage, on ne connaît toujours pas la date exacte qui ne manquera pas d'être annoncée dans les prochaines semaines. Pour le moment, la famille royale évoque une union "au printemps 2018". La décision sera certainement prise en accord avec la reine, les familles et le gouvernement britannique qui devrait assurer la sécurité de cette journée.



En ce qui concerne le lieu et le financement de ce mariage, le palais de Kesington a aussi apporté quelques précision : "Sa Majesté la reine Elizabeth II leur a accordé la permission de se marier dans la chapelle (Saint-George, ndlr). La famille royale financera le mariage".



Meghan Markle deviendra citoyenne britannique et sera baptisée juste avant le mariage. La jeune femme doit en effet intégrer l'Église d'Angleterre et y être confirmée, avant d'épouser un membre de la famille royale. Rappelons qu'Elizabeth II est à la tête de cette Église créée en 1534 par l'Acte de Suprématie d'Henri VIII. Ce dernier a rompu les liens avec la papauté afin, notamment, de divorcer de Catherine d'Aragon pour épouser en deuxième noce Anne Boleyn. Un événement fondamental dans l'histoire de la monarchie britannique.