publié le 26/05/2018 à 12:58

Marée haute ou marée basse ? La question de la mobilisation contre la politique d'Emmanuel Macron aurait une réponse dans la journée. Plus de 60 partis, associations et syndicats, ont appelé à une marée populaire aujourd'hui. Une journée de mobilisation qui réunit pour la première fois la CGT et La France insoumise.



À Paris, la manifestation partira de la Gare de l'Est à 14h30, direction Bastille. Pour ne froisser personne, il n'y aura pas de syndicats de partis ou d'associations en tête de cortège.

La Préfecture craint la présence de casseurs. Vingt compagnies de CRS ont été mobilisées. Emmanuel Macron a réagi par avance hier à Saint-Pétersbourg : "que Jean-Luc Mélenchon promette une marée humaine ça ne nous arrête pas". Mais le nombre des participants partout en France sera, bien sûr, regardé de près.

À écouter également dans ce journal

Faits divers - Deux hommes d'une trentaine d'années ont été tués la nuit dernière dans un probable règlement de comptes. Un homme cagoulé a fait irruption dans un club de sport de l'Estaque près des quartiers nord.



Justice - Michel Platini blanchi par la justice suisse. L'ancien patron de l'UEFA demande sa réhabilitation sportive et la levée de sa sanction par la Fédération internationale.



Football - Le Real Madrid affronte Liverpool en finale de la Ligue des Champions dès 20h45 à Kiev, en Ukraine.