Citroën C5 Aircross : un look de SUV avec la touche Citroën en plus

publié le 26/05/2018 à 08:37

La famille Citroën s’agrandit. Voici le C5 Aircross, dévoilé le 25 mai par la marque aux chevrons. Un SUV très à la mode en ce moment dont les clients raffolent. Avec un quart des ventes de voitures neuves en France depuis le début de l'année. Et le cousin, le Peugeot 3008 fait un carton.



Les deux véhicules partagent d'ailleurs 60% de pièces. Mais à l'extérieur, ils sont vraiment différents. La philosophie de ce C5 Aircross c'est un look de SUV avec en plus la touche Citroën : couleur pimpante ou encore les fameux airbump pour protéger la carrosserie et un intérieur de Monospace.

Et sur ce dernier point promesse tenue. Tenez à l'arrière, pas de banquette, mais un système ingénieux trois sièges indépendants, coulissants et escamotables dans le plancher. Cette astuce permet au C5 Aircross d'avoir l'un des coffres les plus grands de sa catégorie. C'est 60 litres de plus que pour le 3008.

La grande force de Citroën a toujours été le confort. Est-ce toujours le cas avec ce nouveau modèle ? Oui. La marque propose de série une innovation. Déjà apparue sur le C4 Cactus, les "suspensions à butées hydrauliques progressives". Cela permet de gommer les moindres aspérités de la route tout en garantissant un impressionnant silence à bord. Toujours pour le confort des reins. Les fauteuils sont composés d'une mousse à haute densité, matelassée. Mieux, vous avez même la fonction massage.