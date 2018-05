et AFP

publié le 26/05/2018 à 11:46

Après la "fête à Macron", place à la "super fête à Macron". Des "marées populaires" avec des dizaines de milliers de personnes sont attendues ce samedi 26 mai à Paris, mais aussi dans plusieurs villes françaises.





Ces rassemblements, qui visent à dénoncer la politique d'Emmanuel Macron depuis son élection, sont organisés à l'initiative d'Attac (Association pour la taxation des transactions financière et pour l'action citoyenne). Mais l'unité est au rendez-vous de cette nouvelle journée de mobilisation alors que la gauche de la gauche, des syndicats et des associations ont décidé de signer l'appel unitaire.

À Paris, la manifestation partira en début d'après-midi de la Gare de l'Est direction Bastille, en passant par la place de la République. D'autres défilés auront lieu un peu partout en France, notamment à Marseille avec Jean-Luc Mélenchon, qui souhaite donc que cette journée devienne la "super fête à Macron".

"Macron est en train de se construire comme chef de la droite, c'est un mélange très intime de Sarkozy et de Giscard", a affirmé le député des Bouches-du-Rhône devant la presse à Marseille. "Le mouvement social n'a pas désarmé", s'est-il également félicité tout en soulignant que le chef de l'État est "un stratège déterminé et rusé". "Ça ne nous arrête pas", a cinglé le président de la République depuis Saint-Pétersbourg, où il est en déplacement.



La manifestation du 5 mai, organisée à l'initiative du député de la France insoumise François Ruffin, avait, sans les bataillons de la CGT, rassemblé entre 40.000 et 160.000 personnes, selon les sources.