publié le 26/05/2018 à 07:57

24 heures seulement après la visite surprise du ministre de l'Intérieur à Marseille, Gérard Collomb, la violence meurtrière s'est à nouveau invitée dans les quartiers nord.



Cette nuit vers 1 heure du matin, deux hommes d'une trentaine d'années ont été abattus au fusil d'assaut dans les locaux de l'Amicale sportive Kuhlmann situés au bout du port de l'Estaque dans le XVIe arrondissement de la ville.

Ce double homicide survient alors que Gérard Collomb avait promis le retour de l'état de droit dans tous les quartiers. Il survient surtout quatre jours après l'impressionnante opération commando à la Busserine. Les habitants la cité se sont réunis hier pour exprimer leur exaspération.

À écouter également dans ce journal

Football - Deux ans et demi après le début de l'affaire Platini, l'ancien président de l'UEFA ne sera pas poursuivi par la justice suisse.



Société - Les opposants à la politique d'Emmanuel Macron sont invités à des rassemblements unitaires aujourd'hui, un peu partout en France. Plus de 60 partis, associations et syndicats, ont appelé à une marée populaire. À Paris, 1.500 policiers seront mobilisés et la doctrine de la Préfecture a évolué.



International - En Irlande, le "oui" à la libéralisation de l'avortement l'a largement emporté, avec près de 70% des voix, selon les sondages sortis des urnes.