Corruption à la FIFA : Michel Platini "innocenté" par la justice suisse

publié le 26/05/2018 à 03:18

L'ex-star de la Juventus va-t-il prendre la balle au bond pour tenter de casser sa suspension sportive et revenir au premier plan ? Michel Platini, ex-président de l'UEFA banni par la Fifa, a été blanchi par la justice civile suisse, indique vendredi 25 mai le quotidien Le Monde, qui a eu accès à un courrier, daté du 24 mai et signé par Cédric Remund, procureur du Ministère public de la confédération helvétique (MPC), envoyé à Me Vincent Solari, avocat de l'ex-numéro 10 des Bleus.





Parallèlement à la suspension infligée par la Fifa, la justice suisse avait entendu le Français en tant que "personne appelée à donner des renseignements", équivalent en France du statut de témoin assisté. Cette procédure pénale ouverte en septembre 2015 visait Sepp Blatter, président déchu de la Fifa, à l'origine du paiement controversé de 1,8 million d'euros, sans contrat écrit, à Michel Platini. Lui est, selon le courrier consulté par Le Monde, "soupçonné d'avoir versé un montant litigieux", contrairement à l'ancienne star de la Juventus.



"Nous vous confirmons que la présente procédure n'est pas menée à l'encontre de votre mandant, Michel Platini, assure à Me Solari le procureur suisse. Nous pouvons également vous confirmer que votre mandant ne sera pas incriminé dans le cadre de la présente procédure", écrit Le Monde qui reproduit des extraits du courrier.

Michel Platini est donc "hors de cause" et "clairement innocenté. "C'est une double affirmation : à ce stade, il n'y a pas de charges suffisantes contre lui, et on ne va pas le poursuivre, car le procureur s'est fait la conviction qu'on n'avait rien à lui reprocher dans cette affaire", explique Me Solari au Monde.

Michel Platini de retour à la Fifa ?

"La décision du MPC peut-elle conduire la Fifa à lever la suspension de Platini, banni jusqu'en octobre 2019 ?", s'interroge Le Monde. La prochaine élection à la présidence de la Fifa est programmée en juin 2019 à Paris. "Cette décision devrait avoir un impact si la Fifa se comportait de manière loyale. La Fifa a instrumentalisé cette mise en cause au pénal de 2015 pour ouvrir la procédure disciplinaire", lâche Me Solari dans le journal.



Michel Platini a déjà déposé un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) de Strasbourg pour contester sa suspension de toute activité liée au football. L'ancien maître à jouer des Bleus, aujourd'hui âgé de 62 ans, avait été suspendu initialement 8 ans fin 2015 par la justice interne de la Fifa pour ce fameux paiement de 1,8 million d'euros.



Cette suspension, qui l'a empêché de briguer la succession de Blatter à la Fifa, a ensuite été réduite à 6 ans en appel, puis à 4 ans par le Tribunal arbitral du sport (TAS), plus haute juridiction sportive, basée à Lausanne.