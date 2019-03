publié le 26/03/2019 à 16:00

À la veille de la présentation de la réforme de la fonction publique en conseil des ministres, c'est un rapport explosif que révèle Le Figaro. L'inspection générale des Finances a réalisé une étude selon laquelle une partie des fonctionnaires ne travaille pas assez. Sur 1,1 million d'agents publics d'État interrogés, 310.000 travaillent moins que le seuil légal de 35 heures par semaine, dont 190.000 sans aucune justification.



Gérald Darmanin, qui a commandé ce rapport, admet la difficulté pour l'administration de connaître l'emploi du temps des fonctionnaires : "On ne connaissait pas exactement la photographie du temps de travail des agents publics", a dit le ministre de l'Action et des Comptes publics sur RTL.

Il n'y a pas non plus de chiffres exacts sur le nombre de fonctionnaires en France pour l'année en cours. "Il y a à peu près 5 millions d'agents publics, il y en a un petit peu moins de 3 millions pour l'État", dit le ministre, tout en admettant que "l'État doit être un meilleur DRH".

Une règle et beaucoup d'exceptions

Les fonctionnaires sont censés travailler 35 heures par semaine. Ce qui doit être normal, selon le ministre. Il pointe toutefois du doigt des "conditions particulières", qui peuvent justifier un travail inférieur au seuil légal : il s'agit notamment du travail de nuit ou du travail dominical. Les professeurs, par exemple, ne sont pas compris dans le rapport, car "leur temps de travail est particulier, du fait de leur travail particulier", explique Gérald Darmanin. C'est le cas également des gendarmes, des policiers ou encore des magistrats.



En effet, même si les syndicats sont très attachés à l'unicité du statut de fonctionnaire, en matière de temps de travail, chacun observe des règles différentes. Dans l'Éducation nationale, un jour férié est considéré comme travaillé si le fonctionnaire était à son poste la veille et le lendemain de ce jour.



Autre exemple : au ministère des Affaires sociales, on a droit à une semaine de congé supplémentaire à condition qu'elle soit prise entre le 1er octobre et 31 mai. Au ministère de la Culture, il existe la "semaine Malraux", une semaine de congé qui peut se prendre n'importe quand. Dans d'autres ministères, on a ce que l'on appelle les "jours ministre", des jours chômés (il y en a 2 au ministère de l'Intérieur par exemple). Les communes ont un équivalent : les "journées du maire".

> Fonctionnaires : le rapport qui fait polémique Crédit Image : AFP / FRED DUFOUR | Crédit Média : M6 | Date : 26/03/2019