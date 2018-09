et Camille Schmitt

Alors que le projet de loi de finance pour 2019 est présenté ce lundi 24 septembre par le gouvernement, des voix s’élèvent du côté des déçus d'Emmanuel Macron. La directrice de la fondation iFRAP, Agnès Verdier-Molinié, publie En marche vers l’immobilisme, et se dit déçue par les réformes engagées par le gouvernement.



"Des choses ont été faites, [...] mais la transformation du modèle n’est pas là", explique-t-elle au micro de RTL. "Le gouvernement est piégé par sa propre administration", qui ralentit le rythme des réformes. Et les projets présentés depuis le début du quinquennat ne sont pas vraiment nouveaux. En réalité, "on est en train de nous ressortir des choses qui étaient déjà dans les tiroirs", pointe du doigt Agnès Verdier-Molinié. C'est le cas notamment du prélèvement à la source, hérité de François Hollande.

"C'est maintenant qu'il faut se décider"

Elle considère également qu'il faut être attentif à la communication du gouvernement, qui mise tout sur un gain de pouvoir d’achat des Français avec une baisse de la fiscalité. "Des impôts disparaissent mais d’autres se créent : à la fin de l’année 2019, il est vraisemblable qu’il n’y aura pas vraiment une baisse de l’impôt", estime-t-elle. Car dans son calcul, le gouvernement ne compte pas l’augmentation des cotisations sur les retraites complémentaires qui va toucher tous les salariés français, par exemple.

"La réforme est possible. Et c’est maintenant qu’il faut se décider, car dans 6 mois ce sera trop tard", plaide Agnès Verdier-Molinié. "C’est dans les deux premières années que se joue la réussite ou non du quinquennat".