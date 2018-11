publié le 27/11/2018 à 19:57

Emmanuel Macron a-t-il répondu aux "gilets jaunes" ? Le président avait été interpellé bruyamment par le mouvement et il a choisi de répondre aux écologistes. Du point de vue de la transition écologique Macron a fait des choix et a expliqué aux "gilets jaunes" qu'il comprenait leur colère.



Toute cette intervention du président ressemblait à un prêche de Noël sans cadeau, distingué, éloquent, lointain et abstrait. Et les "gilets jaunes" ne peuvent pas être convaincus et ne veulent pas être convaincus. Notamment parce qu'ils regardent Emmanuel Macron comme l'adversaire absolu.

Quand on entend les demandes des "gilets jaunes", on voyait bien que d'une certaine manière, ils rêvaient. Avec leurs revendications, ils n'étaient pas sur la même planète. Désormais, il y a trois hypothèses pour la suite. La première : que le débat s'engage avec différents interlocuteurs du gouvernement. La seconde : que le mouvement meure de lui même. La troisième : que le mouvement redémarre avant ou après noël.