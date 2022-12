Le député Meyer Habib visé par une enquête pour "détournement de fonds publics"

Une nouvelle enquête pour "détournement de fonds publics" a été ouverte par le parquet de Paris. Ciblé par cette investigation, Meyer Habib, associé au groupe Les Républicains, a été perquisitionné ce mardi 29 novembre, d'après les informations de BFMTV.



Les enquêteurs de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales soupçonnent des irrégularités dans la rémunération de ses collaborateurs parlementaires. Cette enquête serait liée à un signalement de Tracfin.

"Je me tiens évidemment à la disposition du parquet pour apporter tous les justificatifs ou documents utiles qui établiront la parfaite régularité de leurs situations et ma totale probité", a réagi l'accusé dans un communiqué. De plus, le Canard enchaîné avait divulgué une note diplomatique durant les élections législatives remettant en cause la "légalité" des pratiques de Meyer Habib. D'après le député, il ne s'agirait que "de propos diffamatoires".

