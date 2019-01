Le compte Gmail d'Emmanuel Macron aurait été hacké

publié le 20/01/2019 à 17:20

La sécurité des données personnelles est devenue un combat permanent pour les utilisateurs des réseaux sociaux ou de boites mails. Autant dire quasiment tout le monde. Ainsi des précautions doivent être prises afin de ne pas voir des informations privées hackées et éventuellement vendues ensuite par des pirates informatiques.



Et à ce sujet, il semblerait que le président de la République n'échappe pas à l’obligation de vigilance. En effet, selon le JDD, l'adresse Gmail d'Emmanuel Macron ainsi que son mot de passe se trouvaient dans un fichier de piratage. Le Journal du Dimanche cite ainsi un spécialiste américain en cybersécurité nommé Troy Hunt, dont le but est de trouver des adresses corrompues.

Il met ensuite à jour son site Haveibeenpwned.com, dans lequel chacun peut vérifier si son compte est ou a été hacké. L’hebdomadaire explique alors que l'adresse de la messagerie Google d'Emmanuel Macron a été partagée sur un site permettant le transfert de données le 25 juin 2017 à 12h51. Rien ne prouve que des données personnelles du chef de l'État ont été recueillies, et l'Élysée a assuré au journal que la sécurité du compte personnel du président de la République a été renforcée.