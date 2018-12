publié le 21/12/2018 à 12:18

Méfiez-vous de ces images humoristiques aux titres accrocheurs. Depuis quelques jours, des dessins en couleur ou en noir et blanc, dont une partie est dissimulée, accompagnés de messages aux thèmes fédérateurs comme "À quoi ressemble la vie avant et après 30 ans" ou "Hommes et femmes, nous sommes tellement différents" se propagent sur Facebook. Ces contenus viraux partagés par de nombreux utilisateurs ces derniers jours renferment en réalité des liens piratés dont l'exécution peut compromettre vos informations personnelles.



Ces liens renvoient tous vers "S3.amazonaws.com" un service de stockage de pages web proposé par Amazon régulièrement utilisé par des cybercriminels pour héberger des programmes malicieux de spams ou de hameçonnage. Si vous tentez d'accéder au lien, une fenêtre pop-up apparaît pour vous demander de confirmer que vous êtes âgé de plus de 16 ans. En cliquant sur "Oui" la publication est automatiquement partagée sur votre profil Facebook afin de la propager auprès de vos contacts. Il s'agit probablement d'une campagne de hameçonnage (ou phishing) visant à récolter des données personnelles à votre insu.

Que faire si vous avez cliqué sur l'un de ces liens ?

Contacté par RTL.fr, Facebook indique avoir pris connaissance des liens. Mais l'étendue de la menace doit encore être déterminée. On ignore par exemple si ces liens ont permis à leurs auteurs de collecter des informations personnelles. Mais en accédant aux paramètres de publication des utilisateurs de Facebook, il n'est pas impossible que le logiciel malveillant puisse aussi atteindre des informations confidentielles.

Si vous avez été trompé par une publication de ce type, vous devez modifier vos paramètres de confidentialité afin d'empêcher le logiciel de publier des contenus indésirables sur votre profil. Commencez par changer le mot de passe associé à votre compte puis rendez-vous dans la rubrique "apps et sites web" pour supprimer les autorisations accordées aux applications que vous ne connaissez pas. Pensez également à supprimer le lien de votre mur Facebook et à faire un scan de votre machine avec un antivirus à jour.

La rédaction vous recommande