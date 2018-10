publié le 01/10/2018 à 09:25

Dans tout le pays, les associations de lutte contre les violences faites aux femmes tirent la sonnette d'alarme. Les financements sont en baisse et des structures sont obligées de mettre la clé sous la porte.



Un collectif de femmes vient de lancer une pétition en ligne pour demander au gouvernement un plan national plus ambitieux pour répondre véritablement à la demande et à la détresse des femmes. Aujourd'hui, le budget pour la lutte contre les violences faites aux femmes représente 0.007% du budget total de l'État.

Marie Cervetti, présidente de l'association "Une femme, un toit" témoigne au micro de RTL : "Ce qui était très important pour nous, c'est de pouvoir organiser des voyages de rupture pour les femmes les plus mal. On ne pourra plus le faire. Une baisse qui semble anodine, ça impacte le quotidien ces jeunes filles".

Interpellée sur cette pétition au micro d'Elizabeth Martichoux, Marlène Schiappa explique qu'"il y a les associations de luttes contre les violences sexistes et sexuelles, elles n’ont aucune baisse, zéro pas un euro de baisse. Le budget n'a pas baissé, voire il a augmenté. 'Collectif féministe contre le viol', plus 60.000 euros par exemple".



La secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes ajoute : "'Une femme, un toit', c'est un hébergement que je connais très bien, qui est très bien géré. Le Premier ministre l'a visité ce vendredi. Ce n'est pas financé par mon budget, c'est financé par les budget de l'hébergement d'urgence. Mais Julien Denormandie (secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des territoires ndlr) m'a indiqué qu'il y avait un coût à la nuitée et une augmentation de 40 millions d'euros".



Marlène Schiappa s'engage : "Donc s'il manque 6.000 euros à 'Une femme un toit', bien évidemment nous allons trouver l'argent".