publié le 18/03/2019 à 09:02

Des forces de l'ordre moins offensives ? C'est l'hypothèse évoquée par Laurent Nuñez, deux jours après les violences sur les Champs-Élysées entre manifestants et policiers. Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur reconnaît "des dysfonctionnements" et un "échec" dans la gestion de la crise.



"On a beaucoup moins de tirs de LBD. Est-ce que c'est parce qu'on a eu un travail de sape qui a conduit à plus de retenue chez les forces de l'ordre ?", dit-il. La polémique sur les lanceurs de balles de défense aurait pu les affaiblir ? "Oui. On a constaté que les policiers et les gendarmes étaient dans une grande retenue alors même qu'il n'y avait pas d'instruction donnée", répond Laurent Nuñez.



D'après lui, "il y avait 10.000 personnes présentes à Paris. Il y avait 10.000 personnes animées d’une volonté réelle d’en découdre. Il y avait des Black Bloc, des casseurs et des gilets jaunes très radicalisés. On avait pas vraiment des manifestants, mais des gens qui voulaient en découdre".