La fille de Brigitte Macron va-t-elle se lancer en politique ? Elle répond sur RTL

publié le 22/02/2019 à 09:38

C'est un débat citoyen pas tout à fait comme les autres qui va se dérouler ce vendredi à Saint-Josse dans le Pas-de-Calais et pour cause : il sera coanimé par Cyril Gest, demandeur d'emploi et "gilet jaune", et Tiphaine Auzière, avocate et fille de Brigitte Macron. Ce n'est pas la première fois qu'ils participent ensemble à un événement de ce type, puisque bien avant le lancement du grand débat national, ils s'étaient réunis pour échanger avec d'autres citoyens dans le département.



La démarche de Tiphaine Auzière, "la recherche de solutions" a séduit Cyril Gest et l'a poussé à accepter de coanimer ce débat à Saint-Josse. "C'est un petit peu ce qui me convainc, c'est-à-dire de pouvoir apporter des solutions, de pouvoir débattre, pour dire d'évoluer ensemble", explique-t-il.

Pour Tiphaine Auzière, ce projet s'est imposé "très facilement", car cela fait plusieurs semaines qu'elle a "compris qu'il y a une vraie attente" de dialogue pour évoquer "l'avenir du territoire". "Il m'a paru nécessaire de prendre du temps pour créer cet espace de dialogue et libérer l'intelligence collective".



Vers une carrière politique ?

Tiphaine Auzière a été candidate aux élections législatives en 2017 (candidate à la suppléance), dès lors certains s'interrogent : prépare-t-elle une carrière politique, notamment à travers ce débat ?



"Sachez que je suis en faveur de la limitation du cumules des mandats. J'ai déjà la casquette de maman, la casquette d'avocate et donc très clairement j'assume absolument mon statut de citoyenne engagée, mais rien de plus et ça me va très bien comme ça", assure-t-elle.